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Альбом Ники Минаж с провокационным фото установил музыкальный рекорд: детали

121 Читати новину українською
Ники Минаж
Ники Минаж / Фото из соцсетей

Американская певица Ники Минаж покоряет все хитпарады новым альбомом "Queen". Но это не все, чем уже отметилась новинка: артистка стала первой женщиной-рэпером, чей альбом попал на первое место продаж через iTunes в 62 странах мира.

Как известно, выпуск четвертого студийного альбома Ники Минаж был одним из самых запутанных. Сторонники артистки не знали, когда именно смогут насладиться новыми треками зажигательной певицы, ведь сроки релиза менялись несколько раз.

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Так, недавно Ники Минаж анонсировала, что пластинка "Queen" поступит в продажу 17 августа 2018 года. Однако несмотря на все прогнозы и рекламы альбом презентовали 10 августа.

В интервью сама Ники Минаж заявила, что создала хип-хоп альбом, "который никогда не забудут". Слова Артистки оправдались. В течение дня "Queen" побил музыкальные рекорды: песни Ники Минаж оказались на главных ступенях хит-парадов, а альбом попал на первое место продаж через iTunes в 62 странах мира.

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

К слову, альбом "Queen" Ники Минаж был одним из самых ожидаемых новинок для меломанов. В него вошли 19 композиций, записанных в дуэте с Эминемом, Гранде, The Weeknd и другими популярными исполнителями. Обложку пластинки украсило провокационное фото Ники Минаж в образе сексапильной Клеопатры.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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