Алек Болдуин осудил откровенный снимок дочери в Instagram

Голливудский киноактер Алек Болдуин, похоже, не разделяет вкусы в фотографиях своей взрослой дочери Айрленд. Недавно она снялась в эротической фотосессии и оставила снимки в сети. Суровый отец не выдержал и оставил свой резкий комментарий.

Старшая дочь Алека от брака с Ким Бейсингер уверенно себя чувствует как на модных показах, так и в эротических фотосессиях. Автором недавней съемки стала Марсело Цитринович.

Читайте также: Дочь Алека Болдуина снялась в соблазнительной фотосессии: горячие снимки



Айрленд Болдвин в новой фотосессии

Под одной из фотографий в крошечном бикини и в сексуальной позе на мотоцикле Алек Болдвин оставил разочарованный комментарий: "Нет. Просто... нет".

Наверное, он не может смириться с той мыслью, что его красавица-дочка выросла и может позволить себе такие снимки, однако некоторые поклонники все же поддержали взгляды строгого папаши и осудили фото Айрленд.