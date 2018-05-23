Алек Болдуин впервые показал новорожденного сына: волшебное фото

Звездные супруги Болдуин впервые показали новорожденного сына. Волшебные снимки появились на страницах в социальной сети Instagram.

Недавно 60-летний американский актер Алек Болдуин пятый раз стал отцом. Его жена Хилария родила сына. Это уже четвертый ребенок в их семье. Кроме этого, в Алека Болдуина есть дочь от первого брака.

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Мальчик получил тройное имя – Ромео Алехандро Дэвид. Ребенок очаровала всех поклонников звездной четы.

Счастливы вам представить Ромео Алехандро Дэвида,

– написала 34-летняя жена Алека Болдуина.

Вероятно, снимок тренер по йоге и блогер Хилария сделала еще в американском госпитале, где прошли роды. Об этом свидетельствует лента на ее руке, на которой указаны медицинские данные женщины.

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 21 Тра 2018 р. о 8:48 PDT

Кроме этого, Хилария Болдуин очаровала пользователей сети милыми снимками старшей дочери Кармен Габриэль с новорожденным братиком. Девочка нежно прикоснулась к носику малыша. Это является своеобразной традицией супругов Болдуин, ведь первенец делала это при появлении двух других братьев – Рафаэля и Леонардо.

Также Хилария, как инструктор здоровой жизни, решила откровенно показать, как выглядит ее тело после четвертых родов. Вероятно, вскоре сторонники блогера увидят, как кардинально изменится ее фигура после комплекса упражнений и диеты.