Алек Болдуин впервые показал новорожденного сына: волшебное фото
Звездные супруги Болдуин впервые показали новорожденного сына. Волшебные снимки появились на страницах в социальной сети Instagram.
Недавно 60-летний американский актер Алек Болдуин пятый раз стал отцом. Его жена Хилария родила сына. Это уже четвертый ребенок в их семье. Кроме этого, в Алека Болдуина есть дочь от первого брака.
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Мальчик получил тройное имя – Ромео Алехандро Дэвид. Ребенок очаровала всех поклонников звездной четы.
Счастливы вам представить Ромео Алехандро Дэвида,
– написала 34-летняя жена Алека Болдуина.
Вероятно, снимок тренер по йоге и блогер Хилария сделала еще в американском госпитале, где прошли роды. Об этом свидетельствует лента на ее руке, на которой указаны медицинские данные женщины.
Кроме этого, Хилария Болдуин очаровала пользователей сети милыми снимками старшей дочери Кармен Габриэль с новорожденным братиком. Девочка нежно прикоснулась к носику малыша. Это является своеобразной традицией супругов Болдуин, ведь первенец делала это при появлении двух других братьев – Рафаэля и Леонардо.
Также Хилария, как инструктор здоровой жизни, решила откровенно показать, как выглядит ее тело после четвертых родов. Вероятно, вскоре сторонники блогера увидят, как кардинально изменится ее фигура после комплекса упражнений и диеты.