Верховная Рада 4 июня назначила экс-гендиректора канала "1+1" министром культуры. Перед тем его рассматривали как одного из вероятных кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэра Киева.

Сам Александр Ткаченко отказался от политических амбиций быть мэром столицы. Об этом недавно назначенный министр культуры рассказал в эфире телеканала "1+1".

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На вопрос ведущего он утвердительно ответил, что отказывается от предыдущих амбиций мэрства Киевом. "Очевидно", – лаконично ответил Ткаченко.

Александра Ткаченко именовали одним из вероятных кандидатов на должность мэра Киева на грядущих местных выборах. Относительно его выдвижения обычно отмечали такие причины, как личное доверие Зеленского и тесные дружеские отношения, неплохой рейтинг и умение организовывать многоструктурные процессы.

Мнение эксперта о назначении Ткаченко

В эфире 24 канала политолог и соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян предположил, что это может быть политическим разменом должностями.

Думаю, что это соглашение. Не исключил бы такого варианта, что это может быть размен должностями, чтобы он сохранил политические амбиции,

– рассказал эксперт Олег Саакян.

Кто такой Александр Ткаченко: коротко