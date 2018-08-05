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Александр Алиев продолжит карьеру в любительском клубе

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Александр Алиев будет играть за "Мелиоратор"
Александр Алиев будет играть за "Мелиоратор"

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев продолжит карьеру на любительском уровне.

Любительский клуб "Мелиоратор" из города Буча Киевской области станет следующим клубом Александра Алиева, сообщает Footboom.

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"Мелиоратор" выступает в чемпионате области и занимает 11 строчку в турнирной таблице по итогам первого круга.

Сообщается, что уже 5 августа Алиева представят в качестве игрока бучанского клуба. Кроме этого, Александр может дебютировать в составе своей новой команды в матче против ДГ "Шевченковское" с Дениховки.

Напомним, что ранее Александр Алиев был играющим тренером ФК "Хмельницкий", который выступал в чемпионате Украины среди аматоров. В футболке клуба футболист провел четыре матча.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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