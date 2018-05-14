Александр Долгополов проиграл в первом раунде турнира в Риме

Александру Долгополову успешное возвращение не удалось. Украинец проиграл свой первый матч после травмы, из-за которой не выходил на корт около месяца.

№1 украинского мужского рейтинга прекратил борьбу за трофей в первом раунде турнира в Риме. Александр Долгополов сложил оружие перед экс-лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. Читайте также: Украинские альпинисты покорили Эверест: умопомрачительные фото Украинец начал матч с того, что сразу отдал свою подачу. В итоге в первой части игры Новак Джокович реализовал 3 брейк-пойнта. Во втором сете сербу для уверенной победы хватило одного триумфа на подаче нашего теннисиста. Итак 6:1 и 6:3 – шаг к покорению Рима делает Новак Джокович.