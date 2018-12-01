В ночь на 2 декабря состоится бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Поэтому Украина имеет возможность получить еще одного чемпиона мира.

–Гвоздик – Стивенсон. Главное

Что: бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC

Где: арена Videotron Centre в Квебеке (Канада)

Когда: 1 декабря (ночь на 2 декабря в Украине, примерно в 01:30 по киевскому времени)

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Про бой

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (15-0, 12 KO) и чемпион мира по версии WBC в этом же весе Адонис Стивенсон (29-1-1, 25 KO) встретятся, чтобы определить, кто из них имеет право быть единственным чемпионом. Пока титул принадлежит Стивенсону.

Это будет десятая защита титула для Стивенсона. Однако семь из них были добровольными защитами титула. Адонис Стивенсон течение 5 лет не провел ни одной обязательной защиты. В 2015 году его лишили титула по версии журнала The Ring за то, что он более двух лет не проводил бои ни с одним боксером, который входит в рейтинг.

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Адонис Стивенсон трижды "соскакивал" с боя с обязательным претендентом на титул WBC, колумбийцем Елейдером Альваресом. Стивенсон трижды выплачивал отступные, чтобы не встречаться с ним, но так и не был лишен титула. В прошлый раз он едва смог сохранить пояс – его бой со шведом Баду Джеком завершился ничьей. В итоге возник титул временного чемпиона WBC, и выиграл Гвоздик, победив Мехди Амара. Но на этот раз «убежать» от обязательного претендента не удалось.

Почему в Канаде

Именно дома в Канаде чаще всего выходил на ринг 41-летний Стивенсон, который провел вне родины только два боя: в США еще в начале своей профессиональной карьеры. Через уголовное прошлое, Адонис Стивенсон не имеет возможности драться в США.

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Для Гвоздика бой против Стивенсона будет первым за пределами Соединенных Штатов.

Что прогнозируют букмекеры

Гвоздик младше Стивенсона на 10 лет. Стивенсону 41 год, и быстрее от этого он не становится. Однако возраст – не единственное преимущество украинца. И если 200 граммов, на которые он тяжелее, в этой весовой категории не очень играют роль, так он еще и выше соперника. Зато у Стивенсона больший размах рук. Поэтому преимущество на стороне именно Гвоздика, считают букмекеры.

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