Александр Гвоздик готов получить временный чемпионский пояс по версии WBC

Накануне боя против француза Мехди Амара украинский тяжеловес дал финальную пресс-конференцию и провел дуэль взглядов.

"Для меня честь драться за титул WBC. Я поражен тем, что выступлю на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Это Мекка бокса. На самом деле, я не очень много знаю о своем оппоненте, но мы раскроем его в ночь боя", — отметил претендент на пояс временного чемпиона WBC Александр Гвоздик.

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Поединок же состоится в ночь на 18 марта. И вполне вероятно, что победитель этого противостояния может выйти на ринг с владельцем регулярного чемпионского пояса по версии WBC. Сейчас им владеет канадец Адонис Стивенсон. Вероятный бой Александра Гвоздика за звание лучшего боксера в рейтинге WBC может состояться в конце года.