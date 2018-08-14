Александр Порупа перешел в МХК "Динамо"
Официальный сайт МХК "Динамо" сообщает о том, что команда подписала контракт с защитником Александром Порупой.
Прошлый сезон Порупа провел в составе "Галицких Львов", с которыми занял пятую строчку в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги. В плей-офф команда из Новояворовска уступила в двух поединках "Динамо".
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Также на счету у габаритного защитника 41 поединок в составе "Дженералз" и 21 матч за столичный "Рапид". В составе юниорской сборной Украины Александр Порупа выступал на чемпионате мира в Дивизионе 1В в 2013 году.
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Источник: 24 Канал
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