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      Александр Санченко из "Слуги народа" проходит в Раду вместо Венедиктовой: что о нем известно

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      Александр Санченко / Скриншот из видео

      Александр Санченко проходит в Верховную Раду от партии "Слуги народа". Он заменит Ирину Венедиктову, которая стала временно исполняющей обязанности директора ГБР.

      Об этом свидетельствует избирательный список партии и сообщение замглавы "Слуги народа" Евгении Кравчук в фейсбуке.

      К теме: Зеленский уволил Трубу и назначил Венедиктову временной главой ГБР

      Что известно об Александре Санченко

      31-летний Санченко родился в Сумах. Он получил финансовое образование в Международном университете финансов. Санченко работает директором по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.

      До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украины". Также он был соорганизатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

      Он является 137-м номером в списке партии "Слуги народа".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Atlas Weekend Ирина Венедиктова Слуга народа
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