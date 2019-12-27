Александр Санченко из "Слуги народа" проходит в Раду вместо Венедиктовой: что о нем известно

Александр Санченко проходит в Верховную Раду от партии "Слуги народа". Он заменит Ирину Венедиктову, которая стала временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Об этом свидетельствует избирательный список партии и сообщение замглавы "Слуги народа" Евгении Кравчук в фейсбуке.

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Что известно об Александре Санченко

31-летний Санченко родился в Сумах. Он получил финансовое образование в Международном университете финансов. Санченко работает директором по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украины". Также он был соорганизатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Он является 137-м номером в списке партии "Слуги народа".