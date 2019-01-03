Александр Усик – лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene

Авторитетное издание BoxingScene назвало абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года.

В BoxingScene отметили, что в 2018 году Усик выиграл все три поединка, в которых завоевал три чемпионских пояса и стал абсолютным чемпионом мира, защитив свои титулы. Украинец доминировал в первом тяжелом весе.

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Также эксперты отметили, что Усик все три поединка провел на территории соперников – против Мариеса Бриедиса в Латвии, Мурата Гассиева в России и Тони Белью в Англии.

Отмечается, что в 2019 году Усик перейдет в тяжелый вес. Если его первый бой будет успешным, то вскоре он сможет претендовать на бой против британца Энтони Джошуа, который является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.

Также на награду претендовали Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Морис Хукер, Косей Танака и Джош Уоррингтон.

Стоит напомнить, что Усик попал в топ-5 боксеров мира по версии BoxingScene независимо от весовой категории. Еще один украинец Василий Ломаченко – на второй позиции.