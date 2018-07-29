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Александр Усик может выйти на ринг с Энтони Джошуа: известно когда

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Александр Усик может выйти на ринг с Энтони Джошуа. Об этом сообщил промоутер британского чемпиона Эдди Хирн.

Поединок должен состояться уже в апреле 2019 года.

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Этого боя хотят и Усик, и Джошуа. Энтони считает украинца блестящим боксером. Но сначала Александр должен выиграть хотя бы несколько встреч в супертяжелом дивизионе.

Еще в конце 2018 Усик может дебютировать в хэвивее боем с Тони Белью. И в случае победы, Александра ожидает король элитной весовой категории Энтони Джошуа. У британца на данный момент 4 престижных пояса. А Усик, напомним, является абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Теги: Новости спорта Александр Усик Бокс
Источник: 24 канал
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