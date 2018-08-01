Александр Усик: "Не нужны мне никакие звезды героя"

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик заявил, что не требует наград от государства. Так спортсмен прокомментировал ажиотаж вокруг возможного присвоения ему звания Героя Украины.

Об этом Усик сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Герой – не нужны мне никакие звезды. Для своего народа и определенного количества людей моей страны я и так является героем, мне для этого не нужны звезды, мне не нужны для этого какие-то регалии,

– заявил украинский боксер.

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"После приезда домой, в Украину, на родину многие начали высказывать мнение, что дать, что забрать. Забрать сложно будет, сразу говорю. Возможно, это невозможно. Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте – это лучшая поддержка, которую вы можете дать мне", – добавил Усик.

Напомним, в ночь на 22 июля во Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.



После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины. Эта инициатива вызвала шквал критики как в политикуме, так и в обществе, мол, героями Украины является бойцы, защищающие страну на Донбассе.