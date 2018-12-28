Александр Усик объяснил, почему не общается на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик заявил, что вскоре будет разговаривать на украинском языке.

"Это язык мой, моих родителей и моих предков. Впрочем я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту чаще говорю на русском", – сказал Александр Усик в интервью газете "Экспресс".

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Александр рассказал, что публично не говорит на украинском, поскольку использует суржик: "Чувствую, что мой украинский не чистый, а на суржике говорить не хочу. Впрочем, обещаю, что вскоре публично буду говорить на украинском языке".

В интервью также Усик рассказал, что пять стран предлагали ему свое гражданство.

"Россия также в этом списке, – говорит боксер. – Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем".

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