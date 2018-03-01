Александр Усик прибыл на тренировочный сбор в Испанию: фото

Украинский боксер Александр Усик прибыл на тренировочный сбор в Испанию. Это первый сбор боксера в этой стране, ранее они проводились в Украине и США.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик прибыл в Барселону, где он планирует провести подготовительный тренировочный сбор перед боем с чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Муратом Гассиевым. Бой состоится в рамках финала World Boxing Super Series (WBSS).

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Стоит отметить, что это первый сбор украинца, который он проводит в Испании, ранее Александр проводил их в Украине или США.

Напомним, бой Усик — Гассиев состоится 11 мая в Саудовской Аравии. Однако промоутер Александра Усика Александр Красюк отметил, что боксеры могут встретиться и в Украине на НСК "Олимпийский". Но пока эту информацию не подтвердили официальные источники. Отметим, что победитель в поединке получит приз Мохаммеда Али, 10 миллионов долларов и объединит все пояса в первом тяжелом весе.