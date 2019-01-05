Александр Усик рассказал, как он посещал военных на передовой
Абсолютный чемпион мира Александр Усик служил по контракту в пограничных войсках. Поэтому именно пограничников наведывал боксер на передовой. Где даже провел для них импровизированный мастер-класс.
Стоит отметить, что Усик откровенно называет войну плохой, но тех, кто защищает Украину считает героями.
"Я по контракту служил в пограничных войсках. Поэтому возникла такая идея – поехать к ребятам. Все то, что там происходит – это плохие вещи. Люди умирают – это плохо. Но там настоящие люди. Ты, когда там находишься, наблюдаешь за тем, что происходит. Там не очень хорошая картина. Находиться там сложно", – признался Усик.
Читайте также: Два россиянина – наиболее вероятные соперники Усика в следующем бою
Стоит добавить, что Усик приехал к украинским военным на самую передовую и жил с ними в блиндажах.
"Я же приезжаю к ними просто по-человечески, поднять настроение пообщаться вот так открыто. И они отвечают симпатией. Но я понимаю, что эти ребята находятся в опасном месте. Вот они со мной пообщались, они были расслаблены, но после того, как я уехал, у них снова начинается их жизнь, дневная, ночная – опасна жизния", – рассказал Усик.
Несмотря на это, военные смастерили импровизированный ринг на передовой, где боксер провел мастер-класс.
Выбор редакции
-
Подозреваемого в жестоком убийстве студенток в Харькове задержали в Турции, – СМИсегодня , 18:45
-
Служебный роман после "Богемной рапсодии": Рами Малек встречается с Люси Бойнтонсегодня , 18:43
-
"Они не остановятся":архиепископ предупредил об угрозе со стороны антиукраинских сил через Томоссегодня , 17:57