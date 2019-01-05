Александр Усик рассказал, как он посещал военных на передовой

Абсолютный чемпион мира Александр Усик служил по контракту в пограничных войсках. Поэтому именно пограничников наведывал боксер на передовой. Где даже провел для них импровизированный мастер-класс.

Стоит отметить, что Усик откровенно называет войну плохой, но тех, кто защищает Украину считает героями.

"Я по контракту служил в пограничных войсках. Поэтому возникла такая идея – поехать к ребятам. Все то, что там происходит – это плохие вещи. Люди умирают – это плохо. Но там настоящие люди. Ты, когда там находишься, наблюдаешь за тем, что происходит. Там не очень хорошая картина. Находиться там сложно", – признался Усик.

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Стоит добавить, что Усик приехал к украинским военным на самую передовую и жил с ними в блиндажах.

"Я же приезжаю к ними просто по-человечески, поднять настроение пообщаться вот так открыто. И они отвечают симпатией. Но я понимаю, что эти ребята находятся в опасном месте. Вот они со мной пообщались, они были расслаблены, но после того, как я уехал, у них снова начинается их жизнь, дневная, ночная – опасна жизния", – рассказал Усик.

Несмотря на это, военные смастерили импровизированный ринг на передовой, где боксер провел мастер-класс.