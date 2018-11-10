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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Усик - Беллью: анонс боксерского поединка

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      Усик – Беллью анонс
      Усик – Беллью анонс

      В субботу, 10 ноября, в Манчестере состоится поединок с участием абсолютного чемпиона мира украинцем Александра Усика (15-0, 11 КО) и британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

      Усик – Беллью. Главное

      Что: бой за чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO

      Когда: суббота, 10 ноября, 22:30

      Где: Манчестер (Англия)

      Трансляция: телеканал "Интер"

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      Путь к бою

      Александр Усик летом выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и завоевал трофей Мохаммеда Али, попутно став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Александр уверенно перебоксировал Мурата Гассиева. После боя с россиянином Усик вызвал на бой Тони Беллью.

      Британец после двух побед над Дэвидом Хэем в супертяжелом дивизионе после переговоров с командой Усика решил спустится в весе и получить шанс вписать свое имя в историю бокса.

      Важность противостояния

      На кону боя будут стоять звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте и четыре пояса – WBC, WBA, IBF и WBO.

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      Говоря о заинтересованности сторон, спортивные эксперты отмечают, что для Тони Беллью это, в первую очередь, возможность, одолеть абсолютного чемпиона мира и забрать четыре пояса за один бой.

      Для Александра Усика ощутима материальная сторона. Только в трех последних боях украинец стал получать гонорары, которые с натяжкой, но можно назвать средними. До этого он зарабатывал копейки. Например, титульный бой с Кшиштофом Гловацки выплатили около 50 тысяч долларов, которые делились на всю команду. Кроме того, украинский боксер сможет получить полезный опыт перед переходом в тяжелый вес, поскольку Беллью относят к качественным классическим бойцам.

      Слова перед боем

      Во время финального взвешивания, где Александр Усик оказался легче Тони Беллью, последний успел наговорить украинцу комплиментов

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      Александр, ты отличный боксер, замечательный человек, но знай, суббота – мое время и ты проиграешь, сказал Беллью.

      Также накануне поединка состоялась пресс-конференция. Оба боксера общались уважительно и с юмором, отмечая свою уверенность в победе. В частности Усик заявил, что Беллью пока сильнейший его оппонент.

      Беллью очень опасный парень. Ростом как я, весом как я. Очень злой. На данный момент это самый сильный мой оппонент, заявил Усик.

      Стоит отметить, что онлайн поединка Александр Усик – Тони Беллью проведет сайт 24 Канал.

      Прогноз на бой от 24 канала: победа Усика нокаутом до 12 раунда.

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      Теги: Спорт Александр Усик Усик – Белью Бокс
      Источник: 24 Канал
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