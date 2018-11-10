В субботу, 10 ноября, в Манчестере состоится поединок с участием абсолютного чемпиона мира украинцем Александра Усика (15-0, 11 КО) и британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

Усик – Беллью. Главное

Что: бой за чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO

Когда: суббота, 10 ноября, 22:30

Где: Манчестер (Англия)

Трансляция: телеканал "Интер"

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Путь к бою

Александр Усик летом выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и завоевал трофей Мохаммеда Али, попутно став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Александр уверенно перебоксировал Мурата Гассиева. После боя с россиянином Усик вызвал на бой Тони Беллью.

Британец после двух побед над Дэвидом Хэем в супертяжелом дивизионе после переговоров с командой Усика решил спустится в весе и получить шанс вписать свое имя в историю бокса.

Важность противостояния

На кону боя будут стоять звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте и четыре пояса – WBC, WBA, IBF и WBO.

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Говоря о заинтересованности сторон, спортивные эксперты отмечают, что для Тони Беллью это, в первую очередь, возможность, одолеть абсолютного чемпиона мира и забрать четыре пояса за один бой.

Для Александра Усика ощутима материальная сторона. Только в трех последних боях украинец стал получать гонорары, которые с натяжкой, но можно назвать средними. До этого он зарабатывал копейки. Например, титульный бой с Кшиштофом Гловацки выплатили около 50 тысяч долларов, которые делились на всю команду. Кроме того, украинский боксер сможет получить полезный опыт перед переходом в тяжелый вес, поскольку Беллью относят к качественным классическим бойцам.

Слова перед боем

Во время финального взвешивания, где Александр Усик оказался легче Тони Беллью, последний успел наговорить украинцу комплиментов

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Александр, ты отличный боксер, замечательный человек, но знай, суббота – мое время и ты проиграешь, – сказал Беллью.

Также накануне поединка состоялась пресс-конференция. Оба боксера общались уважительно и с юмором, отмечая свою уверенность в победе. В частности Усик заявил, что Беллью пока сильнейший его оппонент.

Беллью очень опасный парень. Ростом как я, весом как я. Очень злой. На данный момент это самый сильный мой оппонент, – заявил Усик.

Стоит отметить, что онлайн поединка Александр Усик – Тони Беллью проведет сайт 24 Канал.

Прогноз на бой от 24 канала: победа Усика нокаутом до 12 раунда.

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