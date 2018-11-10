В субботу, 10 ноября, абсолютный чемпион мира Александр Усик проведет защиту своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Соперником украинца будет британец Тони Беллью. Этот бой можно будет посмотреть в Украине.

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Бой Усик – Беллью в Украине покажет телеканал "Интер". Начало программы "Большой бокс", в рамках которой и состоится трансляция поединка – в 22:30. Когда именно начнется именно бой Усик – Беллью – пока неизвестно, ведь в андеркарте боя будут и другие поединки, в том числе с участием украинца Дмитрия Митрофанова. Его соперником станет чемпион Нидерландов в среднем весе Джино Кантерс.

Стоит отметить, что телеканал "Интер" доступен к просмотру онлайн. Онлайн поединка Усик – Беллью проведет и сайт 24 Канала.

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К слову, на вечер бокса проданы почти все билеты. Manchester Arena вмещает почти 21 тысячу зрителей, и 20 тысяч билетов уже приобретены. Самые дешевые стоили от 40 фунтов, и купить теперь их можно у перекупщиков втрое дороже.

Напомним, бой Усик – Беллью состоится в субботу, 10 ноября. Видео боя и результат – на сайте 24 Канала.