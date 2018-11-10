Усик – Белью: видео боя
В бою абсолютного чемпиона мира Украинский Александра Усика против британца Тони Белью все закончилось досрочно - в восьмом раунде Усик отправил соперника в нокаут.
В общем вечер бокса в Манчестер длился почти 4:00. Бой Усик - Белью был последним в программе. Усик победил и защитил свои титулы чемпиона по версиям WBA, WBC, IBF и WBO
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Среди бои андеркарта был и при участии украинца Дмитрия Митрофанова. Он закончился вничью.
Видеотрансляция боя Усик – Беллью (бой начинается в 3:10:00)
Источник: 24 Канал
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