В бою абсолютного чемпиона мира Украинский Александра Усика против британца Тони Белью все закончилось досрочно - в восьмом раунде Усик отправил соперника в нокаут.

В общем вечер бокса в Манчестер длился почти 4:00. Бой Усик - Белью был последним в программе. Усик победил и защитил свои титулы чемпиона по версиям WBA, WBC, IBF и WBO

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Среди бои андеркарта был и при участии украинца Дмитрия Митрофанова. Он закончился вничью.

Видеотрансляция боя Усик – Беллью (бой начинается в 3:10:00)