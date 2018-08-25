Александрия – Ворскла: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В 6-м туре УПЛ один из лидеров чемпионата "Александрия" на своем поле будет принимать полтавскую "Ворсклу", которая является действующим бронзовым призером. Матч будет доступен для просмотра по телевидению и онлайн.

Трансляцию матча "Александрия" – "Ворскла" будет осуществлять канал "Футбол 2". Трансляция со стадиона начнется в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

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В 16:30 на канале выйдет в прямом эфире программа "Тур ONLINE", где эксперты будут разбирать детали этого матча. Они же по окончании игры проанализируют этот матч.

Кроме просмотра по телевидению, показ этого матча доступен и онлайн на сайте Oll.tv. Однако трансляция футбольных матчей на этом сайте платная – 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный абонемент. При этом необходима регистрация.

Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – после игры на сайте 24 Канала.

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