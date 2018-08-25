Александрия – Ворскла: видео голов и моментов матча УПЛ

В шестом туре УПЛ "Александрия" на своем поле принимал полтавскую "Ворсклу". И довольно быстро хозяевам матча удалось выйти вперед в этом матче.

При этом александрийцам удалось дважды за три минуты отличиться в воротах Богдана Шуста. Два гола забил Евгений Банада. И сделал он это головой.

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В первом случае на 14-й минуте он остался без опеки Николаса Кареки после подачи с углового.

Видео первого гола Банади в ворота "Ворсклы"

А уже за три минуты Банада переправил мяч в ворота после навеса с угла штрафной. И снова никто из полтавчан не опекал соперника, дав ему пробить с близкого расстояния.

Видео второго гола Банади в ворота "Ворсклы"

Видеообзор матча Александрия – Ворскла