Александрия – Заря: где смотреть онлайн матч УПЛ
Матч между "Александрией" и "Зарей" во втором туре УПЛ будет доступна для просмотра украинским зрителям.
Трансляцию домашних матчей "Александрии" осуществляет медиахолдинг "Медиа Группа Украина", а именно телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на последнем и будут транслировать противостояние "Александрии" и "Зари", которое состоится в субботу, 28 июля, в 17:00 часов. Доступно оно будет и онлайн, однако трансляция платная.
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Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 канала сразу по окончании игры.
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Источник: 24 Канал
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