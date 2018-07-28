Александрия – Заря: где смотреть онлайн матч УПЛ

Матч между "Александрией" и "Зарей" во втором туре УПЛ будет доступна для просмотра украинским зрителям.

Трансляцию домашних матчей "Александрии" осуществляет медиахолдинг "Медиа Группа Украина", а именно телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на последнем и будут транслировать противостояние "Александрии" и "Зари", которое состоится в субботу, 28 июля, в 17:00 часов. Доступно оно будет и онлайн, однако трансляция платная.

Читайте также: Александрия – Заря: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 канала сразу по окончании игры.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24