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Александрия – Заря: где смотреть онлайн матч УПЛ

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Александрия – Заря смотреть онлайн матч УПЛ 28 июля 2018
Александрия – Заря смотреть онлайн матч УПЛ 28 июля 2018

Матч между "Александрией" и "Зарей" во втором туре УПЛ будет доступна для просмотра украинским зрителям.

Трансляцию домашних матчей "Александрии" осуществляет медиахолдинг "Медиа Группа Украина", а именно телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на последнем и будут транслировать противостояние "Александрии" и "Зари", которое состоится в субботу, 28 июля, в 17:00 часов. Доступно оно будет и онлайн, однако трансляция платная.

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Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 канала сразу по окончании игры.

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Теги: Новости спорта Заря УПЛ
Источник: 24 Канал
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