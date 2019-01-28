20:20
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Александрия" без шансов уступила польскому клубу на сборах

      11 Читати новину українською
      "Александрия" уступила "Арке"
      "Александрия" уступила "Арке" / fco.com.ua

      "Александрия" на сборах в турецкой Анталье проиграла в товарищеском матче польской "Арке".

      Александрия – Арка 0:2
      Голы      : Заранда, 60, Семашко, 83

      Читайте также: Два гола не спасли "Динамо" от поражения в товарищеском матче: видео

      Поединок получился довольно напряженным, порой эмоции били через край. Во втором тайме случилась даже драка. Однако команды продолжили поединок, результат которого оказался не в пользу украинской команды – 0:2.

      На 60 минуте Лука Заранд блеснул индивидуальными действиями и застал врасплох Панькива – 1:0. Развязка наступила на 83 минуте, когда футболисты "Арки" воплотили в гол очередной стандарт у ворот "Александрии". Рафал Семашко воспользовался скидкой партнера и ударом головой пробил точно в цель.

      В первой игре на сборах команда проиграла болгарскому "Ботеву". В следующем контрольном матче "Александрия" сыграет против болгарского клуба "Черно Море".

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Спорт ФК Александрия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Переворот в Венесуэле: причины кризиса и при чем здесь Россия с Украиной
      сегодня , 20:01 Переворот в Венесуэле: причины кризиса и при чем здесь Россия с Украиной
      Яніна Ткачук 96
      Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке
      сегодня , 19:01 Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке
      412
      "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів
      сегодня , 18:30 "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів
      Єгор Соболєв 128
      Как политики используют свои семьи в избирательной гонке
      сегодня , 18:02 Как политики используют свои семьи в избирательной гонке
      Ірина Поліщук 128
      Дорожче, ніж в Нью-Йорку: скільки українці заплатили за найвищу ялинку в Україні
      сегодня , 17:30 Дорожче, ніж в Нью-Йорку: скільки українці заплатили за найвищу ялинку в Україні
      Тетяна Мартинюк 107
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      В России объяснили, что означает логотип ЧМ-2018
       29 октября 2014 , 16:07
      Чили в серии пенальти бьет Аргентину и становится победителем Кубка Америки
       5 июля 2015 , 01:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук