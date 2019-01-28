"Александрия" без шансов уступила польскому клубу на сборах

"Александрия" на сборах в турецкой Анталье проиграла в товарищеском матче польской "Арке".

Александрия – Арка 0:2

Голы: Заранда, 60, Семашко, 83

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Поединок получился довольно напряженным, порой эмоции били через край. Во втором тайме случилась даже драка. Однако команды продолжили поединок, результат которого оказался не в пользу украинской команды – 0:2.

На 60 минуте Лука Заранд блеснул индивидуальными действиями и застал врасплох Панькива – 1:0. Развязка наступила на 83 минуте, когда футболисты "Арки" воплотили в гол очередной стандарт у ворот "Александрии". Рафал Семашко воспользовался скидкой партнера и ударом головой пробил точно в цель.

В первой игре на сборах команда проиграла болгарскому "Ботеву". В следующем контрольном матче "Александрия" сыграет против болгарского клуба "Черно Море".

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