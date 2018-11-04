В воскресенье, 4 ноября, "Александрия" принимала черниговскую "Десну". Матч завершился боевой ничьей.

Александрия – Десна 1:1

Гол: Запорожан, 53 (пен.) – Гитченко, 88

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Самый опасный момент в первом тайме состоялся на 36-й минуте. Сначала Полярус с правого угла штрафной нанес удар в район дальней девятки – Паст в прыжке отбил мяч. А затем после навеса с углового забитый защитниками Микицей с линии вратарской не попал в ворота.

Открыть счет в матче удалось лишь в начале второго тайма. После навеса с углового мяч попал в руку Гитченко и арбитр показал на 11-метровую отметку перед воротами "Десны". Реализовал пенальти Запорожан – 1:0.

Уже на 88-й минуте матча гостям удалось вырвать ничью в матче, когда после навеса со штрафного с правого фланга Артем Фаворов пяткой сбросил мяч и Гитченко метров с восьми нанес точный удар.

Таким образом, "Александрия" упустила возможность догнать "Динамо" по очкам, но укрепилась на третьей позиции. "Десна" поднялась в топ-6 в турнирной таблице УПЛ.

Видеооброз матча Александрия – Десна

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