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      "Александрия" на последних минутах упустила победу над "Десной": видео голов

      28 Читати новину українською
      Александрия – Десна видео голов
      Александрия – Десна видео голов

      В воскресенье, 4 ноября, "Александрия" принимала черниговскую "Десну". Матч завершился боевой ничьей.

      Александрия – Десна 1:1
      Гол      : Запорожан, 53 (пен.) – Гитченко, 88

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      Самый опасный момент в первом тайме состоялся на 36-й минуте. Сначала Полярус с правого угла штрафной нанес удар в район дальней девятки – Паст в прыжке отбил мяч. А затем после навеса с углового забитый защитниками Микицей с линии вратарской не попал в ворота.

      Открыть счет в матче удалось лишь в начале второго тайма. После навеса с углового мяч попал в руку Гитченко и арбитр показал на 11-метровую отметку перед воротами "Десны". Реализовал пенальти Запорожан – 1:0.

      Уже на 88-й минуте матча гостям удалось вырвать ничью в матче, когда после навеса со штрафного с правого фланга Артем Фаворов пяткой сбросил мяч и Гитченко метров с восьми нанес точный удар.

      Таким образом, "Александрия" упустила возможность догнать "Динамо" по очкам, но укрепилась на третьей позиции. "Десна" поднялась в топ-6 в турнирной таблице УПЛ.

      Видеооброз матча Александрия – Десна

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Десна ФК Александрия
      Источник: 24 Канал
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