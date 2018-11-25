Александрия – Динамо: где смотреть онлайн матч УПЛ
В центральном матче 17-го тура "Александрия" на своем поле будет принимать киевское "Динамо". Этот матч будет доступен к просмотру как на стадионе, так и по телевидению, а также онлайн.
Матч "Александрия" – "Динамо" на украинском телевидении покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.
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Смотреть онлайн "Александрия" – "Динамо" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".
Напомним, матч "Александрия" – "Динамо" состоится в воскресенье, 25 ноября. Начало встречи в 19:30.
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