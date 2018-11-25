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      Александрия – Динамо: где смотреть онлайн матч УПЛ

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      Александрия – Динамо смотреть онлайн
      Александрия – Динамо смотреть онлайн

      В центральном матче 17-го тура "Александрия" на своем поле будет принимать киевское "Динамо". Этот матч будет доступен к просмотру как на стадионе, так и по телевидению, а также онлайн.

      Матч "Александрия" – "Динамо" на украинском телевидении покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.

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      Смотреть онлайн "Александрия" – "Динамо" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Напомним, матч "Александрия" – "Динамо" состоится в воскресенье, 25 ноября. Начало встречи в 19:30.

      Теги: Футбол Спорт УПЛ Динамо ФК Александрия
      Источник: 24 Канал
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