В центральном матче 17-го тура "Александрия" на своем поле будет принимать киевское "Динамо". Этот матч будет доступен к просмотру как на стадионе, так и по телевидению, а также онлайн.

Матч "Александрия" – "Динамо" на украинском телевидении покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30. Читайте также: "Динамо" всерьез заинтересовано молодым талантом "Карпат" и сборной Украины Смотреть онлайн "Александрия" – "Динамо" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Напомним, матч "Александрия" – "Динамо" состоится в воскресенье, 25 ноября. Начало встречи в 19:30.