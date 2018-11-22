Центральным матчем 16-го тура УПЛ станет матч "Александрии" против "Динамо" – киевляне опережают своих соперников всего на два очка. Поэтому, если "Александрия" победит в домашнем матче, она снова поднимается на вторую строчку.

Однако букмекеры не слишком верят в шансы "Александрии" победить, несмотря на то, что команда будет играть на своем поле. Так, в PariMatch на победу "Александрии" выставили коэффициент 7,53. В то время как победа гостей оценивается в 1,50. Ничья в этом матче тоже имеет довольно большой показатель – 3,95.

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В bet365 несколько ниже коэффициент на то, что победу в матче одержит "Александрия" – 6,00. При этом на "Динамо" почти без изменений – 1,57. Ничья – 3,80.

"Фаворит спорт" на "Александрию" принимает с коэффициентом 7,00. На "Динамо" – те же 1,50. На то, что матч закончится вничью – 4,15.

Напомним, матч "Александрия" – "Динамо" состоится в воскресенье, 25 ноября. Начало встречи в 19:30. Обзор матча и видео голов – на сайте 24 канала.

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