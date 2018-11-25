В центральном матче тура "Александрия" сыграла против "Динамо". И открыла счет уже на третьей минуте встречи.

Банада на правом фланге отобрал мяч у Буяльского, после чего навесил на противоположный фланг в штрафную. Как раз туда, куда набегал Цуриков. Защитник пробивал в касание под дальнюю штангу.

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Поэтому пока игроки "Александрии" праздновали гол, приветствуя Ковальца с тем, что он стал отец, футболисты "Динамо" спорили с арбитром за момент с Буяльским. Закончилось все тем, что желтую карточку получил Шапаренко.

Видео гола Цурикова в ворота "Динамо"

Сравняли счет "динамовцы" через полчаса. Кендзера навесил с фланга, и Вербич головой переправил мяч за линию ворот.

Видео гола Вербича в ворота " Александрии"