Александрия – Динамо: видео голов
В центральном матче тура "Александрия" сыграла против "Динамо". И открыла счет уже на третьей минуте встречи.
Банада на правом фланге отобрал мяч у Буяльского, после чего навесил на противоположный фланг в штрафную. Как раз туда, куда набегал Цуриков. Защитник пробивал в касание под дальнюю штангу.
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Поэтому пока игроки "Александрии" праздновали гол, приветствуя Ковальца с тем, что он стал отец, футболисты "Динамо" спорили с арбитром за момент с Буяльским. Закончилось все тем, что желтую карточку получил Шапаренко.
Видео гола Цурикова в ворота "Динамо"
Сравняли счет "динамовцы" через полчаса. Кендзера навесил с фланга, и Вербич головой переправил мяч за линию ворот.
Видео гола Вербича в ворота " Александрии"