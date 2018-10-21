12:17
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      "Александрия" в напряженном матче победила "Карпаты": видео голов

      160 Читати новину українською

      В матче между "Александрией" и "Карпатами" хозяева поля дважды забили еще до перерыва. "Карпаты" же сократили отставание лишь во втором тайме.

      Александрия – Карпаты 2:1
      Голы: Шастал, 11, Ковалец, 41 – Гуцуляк, 54

      До этого матча "Карпаты" на выезде не проигрывали. Ни в этом сезоне, ни в 2018 году. В последний раз "львы" уступали на чужом поле именно "Александрии". Это было еще 26 ноября 2017 года. После того в 11 матчах львовяне всегда набирали очки. И вот эта серия была прервана.

      Читайте также: "Львов" минимально победил "Арсенал-Киев" в матче дома с изъятиями: видео гола

      Начали команды довольно неспешно, обменявшись ударами по воротам. А потом "Александрия" забила гол, который оказался довольно неприятным для "Карпат". Шастал, казалось, упустил момент, пробив уже с линии поля в сторону ворот. В простой ситуации Мегремич неудачно сбросил мяч своему вратарю. И сделал это настолько неуклюже, что мяч попал к тому же Шасталу, и он пробил в ближний нижний угол ворот мимо вратаря. Это третий гол нападающего в третьем матче подряд. До этого он забивал "Олимпику" и "Черноморцу", а его команда побеждала.

      Оправились от пропущенного гола гости лишь во второй половине тайма. Сначала снова пробивал Карраскаль, а впоследствии момент имел Гуцуляк. Хотя еще до того, как пробить, нападающий просигнализировал, что мяч попал в руку Микицею, который постелился в подкате.

      А на перерыв команды ушли при еще большем преимуществе "Александрии". После подачи со штрафного Шастал отбросил мяч на Ковальца, тот его укротил и пробил мощно низом.

      Читайте также: "Олимпик" победил "Черноморец" благодаря курьезному голу: видео

      Значительно активнее "Карпаты" заиграли уже после перерыва. И вскоре сократили отставание. Мякушко навесил с углового, и Гуцуляк выиграл "второй этаж", пробив по воротам. Уже вскоре нападающий имел шанс сравнять счет. Он снова пробивал после навеса, но мяч прошел рядом со штангой.

      Напряжение в матче возрастало, и концовка встречи оказалась в довольно грубой игре со стороны игроков обеих команд. Но арбитр матча Екатерина Монзуль изъяла только главного тренера "Александрии" Владимира Шарана.

      "Александрия" побеждает и закрепляется на третьей позиции. В активе команды 25 очков и отставание на четыре очка от "Динамо", которое на второй позиции. К четвертой "Ворскле" – 7 очков.

      Что касается "Карпат", то они прерывают свою беспроигрышную серию на выезде, зато продолжают серию без побед в чемпионате до 5 матчей. Следующие четыре матча львовяне тоже проведут на выезде (три – в чемпионате, еще один – в Кубке Украины). Команда же пока занимает 10 место.

      Видео моментов матча Александрия – Карпаты

       

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Карпаты ФК Александрия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 21 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Себастьян Буэми может стать тест-пилотом Ferrari
       14 декабря 2012 , 16:40
      Wimbledon: Следующим соперником Маррея будет Южный
       29 июня 2013 , 18:55
      "Ильичевец" покидают игроки - команда боится возвращаться в Мариуполь
       2 сентября 2014 , 08:33
      Тимощук: Многие россияне работают в Украине. Почему я не могу работать в России?
       4 апреля 2015 , 11:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук