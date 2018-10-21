В матче между "Александрией" и "Карпатами" хозяева поля дважды забили еще до перерыва. "Карпаты" же сократили отставание лишь во втором тайме.

Александрия – Карпаты 2:1

Голы: Шастал, 11, Ковалец, 41 – Гуцуляк, 54

До этого матча "Карпаты" на выезде не проигрывали. Ни в этом сезоне, ни в 2018 году. В последний раз "львы" уступали на чужом поле именно "Александрии". Это было еще 26 ноября 2017 года. После того в 11 матчах львовяне всегда набирали очки. И вот эта серия была прервана.

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Начали команды довольно неспешно, обменявшись ударами по воротам. А потом "Александрия" забила гол, который оказался довольно неприятным для "Карпат". Шастал, казалось, упустил момент, пробив уже с линии поля в сторону ворот. В простой ситуации Мегремич неудачно сбросил мяч своему вратарю. И сделал это настолько неуклюже, что мяч попал к тому же Шасталу, и он пробил в ближний нижний угол ворот мимо вратаря. Это третий гол нападающего в третьем матче подряд. До этого он забивал "Олимпику" и "Черноморцу", а его команда побеждала.

Оправились от пропущенного гола гости лишь во второй половине тайма. Сначала снова пробивал Карраскаль, а впоследствии момент имел Гуцуляк. Хотя еще до того, как пробить, нападающий просигнализировал, что мяч попал в руку Микицею, который постелился в подкате.

А на перерыв команды ушли при еще большем преимуществе "Александрии". После подачи со штрафного Шастал отбросил мяч на Ковальца, тот его укротил и пробил мощно низом.

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Значительно активнее "Карпаты" заиграли уже после перерыва. И вскоре сократили отставание. Мякушко навесил с углового, и Гуцуляк выиграл "второй этаж", пробив по воротам. Уже вскоре нападающий имел шанс сравнять счет. Он снова пробивал после навеса, но мяч прошел рядом со штангой.

Напряжение в матче возрастало, и концовка встречи оказалась в довольно грубой игре со стороны игроков обеих команд. Но арбитр матча Екатерина Монзуль изъяла только главного тренера "Александрии" Владимира Шарана.

"Александрия" побеждает и закрепляется на третьей позиции. В активе команды 25 очков и отставание на четыре очка от "Динамо", которое на второй позиции. К четвертой "Ворскле" – 7 очков.

Что касается "Карпат", то они прерывают свою беспроигрышную серию на выезде, зато продолжают серию без побед в чемпионате до 5 матчей. Следующие четыре матча львовяне тоже проведут на выезде (три – в чемпионате, еще один – в Кубке Украины). Команда же пока занимает 10 место.

Видео моментов матча Александрия – Карпаты