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      "Львов" на выезде нанес "Александрии" четвертое поражение: видео голов

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      Александрия – Львов: видео голов, обзор матча
      Александрия – Львов видео голов / fclviv.com.ua

      Матч "Александрии" против "Львова" стал последним календарным поединком в чемпионате Украины в 2018 году. Львовяне на выезде сумели нанести "Александрии" четвертое поражение в сезоне.

      "Александрия" практически решила свои задачи в первой половине сезона. Команда Владимира Шарана неожиданно уверенно держится в тройке лидеров и не позволяет спекулировать о шансах вылететь из топ-6. В свою очередь "Львов" ведет отчаянную борьбу за топ-6 с "Десной" и "Мариуполем". Таким образом для гостей этого матча три очка были намного ценнее в контексте турнирной борьбы.

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      Александрия – Львов 1:2
      Голы: Шендрик, 84 – Адамюк, 2, 30

      Уже на второй минуте подопечные Юрия Бакалова заявили, что планируют вывезти из Александрии только три очка. Адамюк во время углового воспользовался неуклюжими действиями защитников "Александрии" и буквально затолкал мяч в ворота Панькива.

      Ранний гол позволил "Львову" играть вторым номером. Гости закрылись в своей штрафной и кое-где выбегали в контратаки. "Александрии" же не удавалось расшатать оборону львовян. На пути были не только защитники, но и ужасное состояние газона на стадионе "Ника".

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      На 30 минуте "Львов" во второй раз ошеломил хозяев. Мартен выдал длинную передачу в стиле Пирло на Адамюка. Защитник не растерялся и воспользовался тем, что защитники "Александрии" не выдержали оффсайд "линию" – 0:2.

      Во втором тайме "Александрия" увеличила давление на ворота соперника. Однако хозяевам и дальше было сложно войти в штрафную львовян, поэтому большинство ударов были издалека, или после стандартных положений. "Львов" продолжал играть вторым номером и почти не создал угрозы у ворот Панькива.

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      В конце игры "Александрия" устроила навал на ворота гостей. На 84 это принесло дивиденды. Шендрик с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот "Львова" и сократил отставание. На 90 минуте Ситало мог сравнивать счет, но Бандура спас "Львов" от второго пропущенного гола.

      Видеообзор матча Александрия – Львов

       

       

      Победа позволила "Львову" сократить к минимуму отставание от "Десны" и "Мариуполя". А вот "Александрия" потеряла шанс впервые в истории пойти на зимний перерыв на втором месте.

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Львов ФК Александрия
      Источник: 24 Канал
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