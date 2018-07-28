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"Александрия" минимально одолела "Зарю" во втором туре УПЛ

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"Александрия" - "Заря": результат и обзор матча УПЛ 28 июля
"Александрия" - "Заря": результат и обзор матча УПЛ 28 июля

"Александрия" и "Заря" сыграли в матче второго тура УПЛ. Команды разошлись нулевой ничьей.

Первый голевой момент в матче "Александрия" получила на 44 минуте, когда Артем Ситало по передаче Поляруса вышел один на один с вратарем луганчан Махарадзе, но последний получил мяч из-под перекладины ворот.

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Весь первый тайм прошел в равной борьбе обеих команд. Мало что получалось в атаке у луганчан, запомнился только удар Гордиенко из-за пределов штрафной.

Во втором тайме "Александрия" начала активно атаковать ворота соперника. На 59 минуте вратарь "Александрии" Панькив парировал голевой удар со штрафного от Караваева. Еще один опасный момент хозяева поля получили на 80 минуте, но Грицук не смог дотянуться до мяча.

На 85 минуте "Александрии" все же удалось забить. После навеса с левого фланга Банада опередил Хомченовского и головой пробил в нижний угол.

Следовательно, "Александрия" обыграла "Зарю" и заработала 6 очков в турнирной таблице УПЛ. "Заря" после второго тура имеет 3 очка.

Александрия – Заря 1:0

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Теги: Новости спорта Заря УПЛ
Источник: 24 Канал
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