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"Александрия" победила киевский "Арсенал" и осталась на первом месте в УПЛ

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Неожиданный лидер Украинской премьер-лиги "Александрия" в матче 4-го тура принимала новичка "Арсенал-Киев". После этого матча "Александрия" только закрепила свое лидерство в чемпионате.

Александрия – Арсенал-Киев 1:0
Гол: Цуриков, 58

За три предыдущих тура "Александрия" одержала три победы и ни разу не пропустила. Зато "Арсенал-Киев" не получил ни одного очка, а впервые забить сумел лишь в предыдущем туре в ворота "Мариуполя". И все же проиграл этот матч.

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В этом матче "Александрия" больше владела мячом, создала немало возможностей. Однако забить команда сумела лишь один раз. Произошло это уже после перерыва. После подачи со штрафного Цуриков опередил защитника и пробил по воротам Ситала.

Стоит отметить, что за всю игру у киевлян была только одна возможность отличиться.

"Александрия" побеждает в четвертом матче подряд нового сезона (всего команда не проигрывает с 24 февраля 2018 года, игра против "Арсенала" стала 16-й без поражений) и возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. От "Динамо" (три матча) и "Шахтря" (четыре матча) команда оторвалась на три очка. Кроме того, "Александрия" и в дальнейшем не пропускает в этом сезоне.

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Теги: Новости спорта ФК Арсенал-Киев ФК Александрия УПЛ Футбол
Источник: 24 Канал
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