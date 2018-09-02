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"Александрия" смогла вырвать ничью в матче с ФК "Львов"

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Львов – Александрия: результат и обзор матча УПЛ
Львов – Александрия: результат и обзор матча УПЛ

В 7-м туре УПЛ "Львов" дома принимал "Александрию". Александрийцы в упорной борьбе вырвали ничью в этом матче.

Львов – Александрия 2:2

Голы: Бруно, 8, Тейлор, 21 – Грицук, 54, Ситало, 83

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ФК "Львов" довольно неожиданно сыграл в ничью с "Александрией", которая в этом сезоне УПЛ проиграла только один матч и является одним из лидеров турнирной таблицы.

Так, уже на 8-й минуте "горожане" открыли счет, когда Западня попал в перекладину, а Бруно метко добил мяч в ворота Панькива. С увеличением преимущества "Львов" тоже не замешкался и на 21-й минуте удвоил счет. Тейлор отличным ударом головой замкнул подачу с правого фланга от Голикова.

Во втором тайме "Александрия" показала несколько лучший футбол, сумев реализовать два из четырех голевых моментов. Грицук замкнул прострел низом от Цурикова и отправил мяч под перекладину – 2:1. На 83-й минуте гости сравняли счет и поставили окончательную точку в матче: Ситало, который вышел на замену еще в первом тайме, отправил мяч в ворота львовян ударом низом после скидки от Шастала.

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Таким образом, "Александрия" впервые сыграла в ничью в нынешнем розыгрыше УПЛ и сохранила вторую позицию. "Львов" с 6-ю очками остается на 9 позиции. Но не стоит забывать, что на пяти александрийцам наступает "Динамо", у которых в запасе еще два матча.

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Теги: Футбол Новости спорта ФК Львов ФК Александрия УПЛ
Источник: 24 Канал
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