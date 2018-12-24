"Александрия" усилится экс-игроком сборной Украины

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о трансферных планах команды во время зимнего перерыва.

Полузащитник Денис Дедечко может снова стать игроком "Александрии". Об этом Шаран рассказал в эфире телеканала "Футбол 1".

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Думаю, что наши ряды пополнит Дедечко. Мы разговариваем с ним. Думаю, он будет в нашей команде. Также беседуем с украинским игроком, который играет за границей. Если получится, то возьмем его в аренду. Также ищем нападающего. Скорее всего, это будет легионер. Но об этом еще рано говорить, потому что еще нет такой кандидатуры, чтобы усилить нашу лавку,

– заявил Владимир Шаран.

31-летний Денис Дедечко в нынешнем сезоне выступал за клуб первого российского дивизиона "СКА-Хабаровск", за который сыграл 25 матчей и забил 5 мячей.

Стоит отметить, что Дедечко в сезоне 2015/2016 был игроком "Александрии", в составе которой провел 5 игр и забил 1 гол.

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