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"Александрия" установила рекордную беспроигрышную серию в УПЛ

64 Читати новину українською
ФК "Александрия"
ФК "Александрия"

"Александрия" имеет рекордную беспроигрышную серию в УПЛ из 14-ти матчей.

После победы над "Зарей" в матче 2 тура УПЛ "Александрия" продлила свою серию без поражений до 14 матчей (9 побед и 5 ничьих), пишет "Футбол 24".

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Отметим, что "Александрия" побеждает в семи последних поединках чемпионата Украины. Кроме того, "Александрия" прервала свою неутешительную серию в матчах против "Зари", которая составляла 4 матча (3 ничьи и поражение).

Последнее поражение команды Владимира Шарана датировано 17 февраля, когда со счетом 2:0 "Александрия" проиграла "Стали".

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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