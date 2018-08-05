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"Александрия" возглавила турнирную таблицу УПЛ, выиграв третий матч подряд

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ФК "Александрия" возглавила турнирную таблицу УПЛ
ФК "Александрия" возглавила турнирную таблицу УПЛ / ФК "Александрия"

"Александрия" в этом чемпионате пока не проигрывала – три матча и три победы. Кроме того, команда не пропустила ни одного гола. И забила пять голов. Поэтому команда занимает первое место.

Третью победу подряд "Александрия" получила в Чернигове, где обыграла местную "Десну".

Десна – Александрия 0:2
Голы: Банада, 6, Бондаренко, 53

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Сначала за гостей отличился Банада, которому удался мощный и точный удар из-за пределов штрафной площадки.

Сравнять счет мог Хлёбас, но надежно играл в воротах Панькив.

А уже после перерыва Бондаренко замкнул навес после подачи с углового.

"Десна" пыталась хотя бы сократить отставание, но пробить голкипера соперника не сумели.

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После трех туров "Александрия" разместилась на первом месте. У команды 9 очков и 5 забитых голов. Также команда пока не пропускала в этом сезоне. "Динамо", которое на втором месте, тоже имеет 9 очков и пока не пропускало, но киевляне забили лишь трижды.

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Теги: Новости Украины УПЛ Новости спорта ФК Десна ФК Александрия
Источник: 24 Канал
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