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В Александровской больнице Киева вспыхнул пожар: спасатели эвакуировали людей

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В Александровской больнице Киева вспыхнул пожар
В Александровской больнице Киева вспыхнул пожар / Фото ГСЧС Украины

В Александровской больнице, расположенной в Киеве, вечером 25 мая вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже.

Огонь повредил электрический щит и входные двери в подсобное помещение. Об этом сообщили в ГСЧС.

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На место происшествия оперативно прибыли пожарные, они вывели из больницы 15 человек. К счастью, от пожара никто не пострадал.

25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в Александрийской клинической больнице на улице Шелковичной, 39/1,
– говорится в сообщении ГСЧС.

Заметим, что в Александровской больнице лечат больных COVID-19.

Александровская больница, где произошел пожар: карта

 

Автор: Северин Трач
Теги: Больница Пожар ГСЧС Новости Киева Новости Украины
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