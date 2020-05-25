В Александровской больнице Киева вспыхнул пожар: спасатели эвакуировали людей

В Александровской больнице, расположенной в Киеве, вечером 25 мая вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже.

Огонь повредил электрический щит и входные двери в подсобное помещение. Об этом сообщили в ГСЧС.

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На место происшествия оперативно прибыли пожарные, они вывели из больницы 15 человек. К счастью, от пожара никто не пострадал.

25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в Александрийской клинической больнице на улице Шелковичной, 39/1,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Заметим, что в Александровской больнице лечат больных COVID-19.

Александровская больница, где произошел пожар: карта