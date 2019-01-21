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      Александру Зинченко запретили пользоваться гелями для волос в "Манчестер Сити"

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      Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
      Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото из открытых источников

      Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ввел одно строгое правило в своей команде. Наставник "горожан" организовал командные сборы, на которых серьезно прошелся по своим футболистам.

      По информации The Telegraph, испанский наставник запретил своим футболистам в день матча пользоваться гелем для волос, увлажняющими лосьонами и кремами после бритья.

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      По мнению специалиста, спортсмены должны максимально сосредоточиться на результате. Как выглядит их прическа – дело десятое.

      Напомним, что "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе клуба 53 очка в 22 матчах.

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      Теги: Футбол Спорт Александр Зинченко Манчестер Сити
      Источник: 24 Канал
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