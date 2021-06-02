Сейчас связи с Чертковым нет, а операция по поиску продолжается. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним В Одессе бесследно исчез начальник штаба Морской охраны Алексей Чертков

Судьба Черткова пока неизвестна

Офицер около 6:30 1 июня вышел на работу, но до рабочего места не дошел. Правоохранителям уже сообщили, они начали поиск Алексея Черткова. К тому же, сами по себе поиск осуществляют пограничники.

По состоянию на утро 2 июня он еще не нашелся.

Место его пребывания нам, непосредственно, Государственной пограничной службе, еще неизвестно,

– рассказал Андрей Демченко.

В ГСПУ отметили: как только будет известна информация о том, где находится Алексей Чертков, ее обнародуют.

Дополняем новость ...