В Одесской области 2 сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны Алексея Черткова

Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков исчез 1 июня. Его поиски продолжаются уже вторые сутки.

Сейчас связи с Чертковым нет, а операция по поиску продолжается. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним В Одессе бесследно исчез начальник штаба Морской охраны Алексей Чертков

Судьба Черткова пока неизвестна

Офицер около 6:30 1 июня вышел на работу из дома, расположенного на улице Грушевского в Одессе. Однако к рабочему месту мужчина не дошел. Правоохранителям уже сообщили, они начали поиск Алексея Черткова. К тому же, сами по себе поиск осуществляют пограничники.

По состоянию на утро 2 июня он еще не нашелся.

Место его пребывания нам, непосредственно, Государственной пограничной службе, еще неизвестно,

– рассказал Андрей Демченко.

В ГСПУ отметили: как только будет известна информация о том, где находится Алексей Чертков, ее обнародуют.

Версий исчезновения Черткова пока нет

о местонахождении офицера, просьба позвонить на 102 или по телефону

К поискам Алексея Черткова привлечена военная контрразведка СБУ. В ведомстве 24 каналу отметили: задействовали ее именно потому, что она занимается вопросами, связанными с военными. Относительно того, сделали ли это из-за вероятного похищения спецслужбами других государств – речь пока не идет.

Строить конспирологические версии пока неуместно, потому что мы ждем результатов работы. Выясняются все детали и обстоятельства. Когда будет информация, которую мы сможем обнародовать, мы обязательно ее расскажем,

– отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Официальных версий исчезновения Алексея Черткова пока нет.

Что известно про Алексея Черткова