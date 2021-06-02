В Одесской области 2 сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны Алексея Черткова

Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков исчез 1 июня. Его поиски продолжаются уже вторые сутки.
Сейчас связи с Чертковым нет, а операция по поиску продолжается. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Напомним В Одессе бесследно исчез начальник штаба Морской охраны Алексей Чертков
Судьба Черткова пока неизвестна
Офицер около 6:30 1 июня вышел на работу из дома, расположенного на улице Грушевского в Одессе. Однако к рабочему месту мужчина не дошел. Правоохранителям уже сообщили, они начали поиск Алексея Черткова. К тому же, сами по себе поиск осуществляют пограничники.
По состоянию на утро 2 июня он еще не нашелся.
Место его пребывания нам, непосредственно, Государственной пограничной службе, еще неизвестно,
– рассказал Андрей Демченко.
В ГСПУ отметили: как только будет известна информация о том, где находится Алексей Чертков, ее обнародуют.Обратите внимание! Если вам что-либо известно о местонахождении офицера, просьба позвонить на 102 или по телефону 0679765934, а также 0675181647.
Версий исчезновения Черткова пока нет
К поискам Алексея Черткова привлечена военная контрразведка СБУ. В ведомстве 24 каналу отметили: задействовали ее именно потому, что она занимается вопросами, связанными с военными. Относительно того, сделали ли это из-за вероятного похищения спецслужбами других государств – речь пока не идет.
Строить конспирологические версии пока неуместно, потому что мы ждем результатов работы. Выясняются все детали и обстоятельства. Когда будет информация, которую мы сможем обнародовать, мы обязательно ее расскажем,
– отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Официальных версий исчезновения Алексея Черткова пока нет.
Что известно про Алексея Черткова
- Чертков – первый заместитель командира отряда – начальник штаба морской охраны ГПСУ.
- Согласно его декларации за 2020 год, у него есть служебная квартира в Одессе. Другая квартира в Одессе принадлежит его жене Екатерине.
- За прошлый год в должности он заработал 299 тысяч гривен.
- Чертков женат, у него есть дочь и сын.