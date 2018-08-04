Алексей Лень официально стал игроком "Атланты"
Украинский баскетболист Алексей Лень официально стал игроком "Атланты Хокс".
Согласно 2-летнему контракту украинский баскетболист заработает 8,5 миллиона долларов. Он будет играть под 25-м номером.
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Украинец сыграл пять сезонов в составе "Финикс Санз", а в прошлом регулярном чемпионате провел 69 матчей, в которых набирал 6,9 очков, делал 7,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за 20,2 минуты на площадке.
Летом Лень стал неограниченно свободным агентом после того, как "Санз" отказались продлить с ним контракт.
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Источник: 24 Канал
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