Украинский баскетболист Алексей Лень официально стал игроком "Атланты Хокс".

Согласно 2-летнему контракту украинский баскетболист заработает 8,5 миллиона долларов. Он будет играть под 25-м номером.

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Украинец сыграл пять сезонов в составе "Финикс Санз", а в прошлом регулярном чемпионате провел 69 матчей, в которых набирал 6,9 очков, делал 7,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за 20,2 минуты на площадке.



Летом Лень стал неограниченно свободным агентом после того, как "Санз" отказались продлить с ним контракт.

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