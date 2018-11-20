Алексей Лень реализовал дабл-дабл в матче против "Клиперс", но "Атланта" позорно проиграла:видео

Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче "Атланты", однако "Хоукс" вновь проиграли. На этот раз "Клипперс" – 119:127.

За 23 минуты на паркете Лень набрал 12 очков (4/8 двухочковым, 1/3 трехочковых, 1/1 штрафных), сделал 12 подборов (6 в атаке) и 1 перехват, а также сделал 3 фола. Также он сделал 2 блока и 2 потери. Показатель полезности составил "-15".

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Лучшие моменты игры Алексея Леня в игре против "Клипперс"

Отметим, что решающей в игре "Атланты" против "Клипперс" стала последняя четверть, которую "Хокс" проиграли со счетом 23:38. Это вылилось в итоговое поражение 119:127.

"Атланта Хокс" – "Лос-Анджелес Клипперс" 119:127 (34:29, 30:32, 32:28, 23:38)

Что такое дабл-дабл?

Так в баскетболе называют достижение игрока, имеющего за игру двузначный общий результат в двух из основных статистических показателей. Основные статистические показатели - очки, подбор, результативные передачи, перехват, блокшоты. Самые частые дабл-даблы – "очки + подборы" (например, 18 очков и 11 подборов), "очки + результативные передачи" (например, 14 очков и 10 передач), "подборы + результативные передачи" (например, 11 подборов и 13 результативных передач за игру).

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