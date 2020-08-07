Совет НБУ назначил заместителем главы Нацбанка Алексея Шабана. До 2020 года Шабан в течение 24 лет проработал в "Приватбанке".

Кандидатуру Шабана предложил Шевченко

В Национальном банке Шабан будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Об этом информирует пресс-служба регулятора.

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Ранее эту должность занимал Сергей Холод, его уволили 3 августа. Кандидатуру Шабана предложил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Алексей Шабан – опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, так как сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора,

– сказал Шевченко.

Что известно об Алексее Шабане