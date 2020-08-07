Из "Приватбанка" – в НБУ: Алексея Шабана назначили заместителем главы Нацбанка
Совет НБУ назначил заместителем главы Нацбанка Алексея Шабана. До 2020 года Шабан в течение 24 лет проработал в "Приватбанке".
Кандидатуру Шабана предложил Шевченко
В Национальном банке Шабан будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Об этом информирует пресс-служба регулятора.
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Ранее эту должность занимал Сергей Холод, его уволили 3 августа. Кандидатуру Шабана предложил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Алексей Шабан – опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, так как сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора,
– сказал Шевченко.
Что известно об Алексее Шабане
- В 1995 году окончил Национальную металлургическую академию Украины по специальности "Менеджмент предприятий".
- В течение 24 лет был частью команды "Приватбанка".
- С 2018 года Шабан был членом правления "Приватбанка" по вопросам розничного бизнеса.
- Шабан работает в НБУ с февраля 2020 года. Он занимал должность директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.