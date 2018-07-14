Алена Шоптенко неожиданно рассказала о трудностях материнства

Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко неожиданно пожаловалась на сложности материнства. На помощь сразу же бросились молодые мамочки, которые поделились с ней своим опытом.

Алена Шоптенко взбудоражила сеть новой заметкой. Танцовщица, которая недавно стала мамой, жаловалась на строгую диету, которую должна соблюдать хотя бы 3 месяца после рождения сына Алексея.

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А можно мне..? А вот и нет! Вот дайте мне... нет, нельзя. А вот... Тоже нет. И это нет. И это тоже нет. А можно мне зеленый чай?

– написала она в блоге, добавив фото из кафе.

Впоследствии Алена Шоптенко добавила: "Пока в комментариях не начались ожидаемые военные действия, скажу, что мне кажется, для матери, которая кормит, главное – сохранять чувство юмора". Таким образом танцовщица сгладила свои нарекания и намекнула, что пошутила.

Однако в сети мамочки сразу же поделились с ней своим опытом. Мнения женщин разделились: одни утверждали, что можно кушать все, что захочется, лишь иметь меру, а другие настаивали на диете, отмечая, что питание мамы влияет на ребенка. Напоследок поклонники Алены Шоптенко пожелали ей терпения.