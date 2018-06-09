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Алена Шоптенко впервые стала мамой

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Алена Шоптенко родила первенца
Алена Шоптенко родила первенца / Фото из Instagram

Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко впервые стала мамой – Шоптенко родила мальчика 9 июня.

Об этом стало известно из Instаgram ее мужа Алексея Иванова.

Муж Шоптенко опубликовал фото, на котором держит бирку новорожденного ребенка голубого цвета.

"Добро пожаловать, Алексей Алексеевич. Здесь не всегда гостеприимно, но ты точно справишься", – подписал фото Иванов.

О своей беременности Алена Шоптенко впервые призналась в интервью Кате Осадчей в феврале 2018 года. К тому времени танцовщица умело скрывала округлившийся живот под мешковатой одеждой.

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Шоптенко еще в начале беременности заявила, что собирается вести активный образ жизни и не уходить в декрет. Свое обещание она сдержала и продолжила танцевать! Она даже записывала танец с уже округлым животом под колыбельную.

"Я считаю, что беременность – не болезнь, я до этого вела активный образ жизни, поэтому не вижу повода это прекращать. Я буду двигаться до тех пор, пока мне будет не трудно двигаться. А, принимая во внимание мой тренированный организм, думаю, что проблем не будет. Тем более, буду получать больше кислорода, обмен веществ будет лучше, если активно двигаться во время беременности", – отметила Шоптенко во время беременности.

После расставания с танцором Дмитрием Дикусаром Алена Шоптенко вышла замуж за бизнесмена Алексея Иванова. Влюбленные расписались в 2016 году.

Тайная свадьба Алены Шоптенко и Алексея Иванова состоялась 15 октября 2016 года. Супруги решили не устраивать пышную церемонию и даже на роспись пришли только вдвоем, без друзей и родственников.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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