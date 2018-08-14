Алиев рассказал о самых больших штрафах и премиальных в "Динамо"

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Алиев рассказал о своих крупнейших штрафах и премиальных в киевском клубе.

Футболист отметил, что их зарплаты не были крупнейшими в Украине.

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Мой самый большой штраф в "Динамо" был 70 тысяч долларов? Вы ничего не знаете, Игорь Михайлович наказывал на $ 100 тысяч. Но потом мы сыграли хорошо игру, я знал, когда к нему подойти, и он простил. Наибольшие премиальные – $ 45 тысяч за игру. Когда с "Валенсией" играли, с ПСЖ. Куда их сразу потратить? Разве что в казино пойти, – рассказал Алиев во время конференции на Sport.ua.

Отметим, что Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2010 годы и с 2011 по 2013 годы.

Напомним, что в последнее время Александр Алиев был играющим тренером ФК "Хмельницкий", который выступал в чемпионате Украины среди любителей. В футболке клуба футболист провел четыре матча.

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