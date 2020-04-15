Алименты в период карантина: можно ли не платить вообще или платить меньше

Освобождает ди карантин от обязанности платить алименты, можно ли уменьшить размер алиментов на ребенка на время действия карантина и можно ли избежать ответственности, если платить алименты во время карантина просто невозможно – на эти вопросы ответили юристы при поддержке Министерства юстиции Украины.

Юристы системы бесплатной правовой помощи при поддержке Министерства юстиции Украины подготовили ответы на актуальные в период карантина вопросы, касающиеся уплаты алиментов на ребенка.

Детальное объяснение Сколько алиментов должны платить родители в 2020 году

В Минюсте понимают, что введение карантина ограничило многие виды экономической деятельности, а это отразилось и на доходах украинцев. Среди прочего и на тех доходах, с которых нужно платить алименты.

Есть ли карантин основанием для освобождения от обязанности платить алименты

Нет

Родители обязаны создавать все условия для развития ребенка, поэтому даже введение карантина не может освобождать родителей от этой обязанности . Алименты же – один из способов ее выполнения.

Можно ли уменьшить размер алиментов на ребенка на время действия карантина

Да, можно – при определенных условиях

В первую очередь об уменьшении размера алиментов можно договориться – речь о соглашении между родителями .

Если же согласия между родителями нет, то вопрос урегулирует закон – в зависимости от оснований для уплаты алиментов и порядка исчисления их размера.

Как определит закон размер уменьшения суммы алиментов

Если основанием для уплаты алиментов является заявление плательщика алиментов, представленное по месту работы, выплаты стипендии, пенсии – такой плательщик имеет право отозвать свое заявление. А затем подать новое заявление с указанным меньшим размером алиментов.

Если основанием является нотариально удостоверенный договор между родителями об уплате алиментов – то пересмотреть условия этого договора можно в суде на основании того, что изменилось материальное положение плательщика алиментов.

Если размер алиментов уже определен в суде как конкретная сумма – также можно обратиться в суд с просьбой ее пересмотреть учитывая изменение материального положения.

Если же размер алиментов определен в суде как процент от дохода – ничего делать не надо: если доход плательщика уменьшился, то и сумму алиментов пересчитают автоматически.

Есть ли карантин основанием для освобождения от ответственности за неуплату алиментов

Да, есть – но только если суд примет такое решение, изучив обстоятельства каждого конкретного дела

Если человек действительно не мог оплатить алиментов именно из-за карантина, суд может не наказывать нарушителя . Но даже такое решение суда не будет основанием для того, чтобы не платить алименты в дальнейшем.

Ведь даже если плательщик алиментов не работает, даже если потерял работу из-за карантина, то все равно должен платить алименты .

Их размер определяется от уровня средней зарплаты в регионе, но сумма не будет составлять менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Что такое алименты? Алименты – это обязанность содержать одним членом семьи других, нуждающихся в этом (по согласию или по принуждению в судебном порядке).



Наиболее распространенный случай, когда после развода (хотя официальный развод – не обязательное условие) деньги платит кто-то из родителей на содержание детей.

Уплата алиментов в период карантина: смотрите видео



Какие еще действуют облегчения в период карантина в Украине / Инфографика 24 канала