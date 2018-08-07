Алина Цвилий принесла Украине медаль на Чемпионате Европы по легкой атлетике и установила рекорд

Украинка Алина Цвилий сумела финишировать второй в спортивной ходьбе на 50 километров на Чемпионате Европы по легкой атлетике. Это уже вторая медаль сборной Украины на этом турнире.

Она показала результат 4:12:44, отстав от первого места, которое заняла португальская спортсменка Инес Хенрикс, на 3:23 минуты. Третьей стала Юлия Такаш из Испании.

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Время, которое показала Алина Цвилий, стало национальным рекордом для Украины.

Кроме того, еще две украинки – Василиса Витовщик и Кристина Юдкина – финишировали сразу за пьедесталом, на четвертой и пятой строчке соответственно.

Стоит отметить, что сборная Украины захватила лидерство в общем командном зачете.

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