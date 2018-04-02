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Алина Гросу обнажилась в откровенной сцене клипа: видео

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Алина Гросу
Алина Гросу / Фото из соцсетей

Украинская певица Алина Гросу, которая переехала в Россию, представила новый клип на песню "Ложь". В видео звезда приняла участие в постельной сцене с моделью Самвелом Туманяном.

Поп-певица примерила нежные и яркие наряды. Однако наибольшее внимание в клипе привлекла откровенная сцена в постели, где Алина Гросу лежит в объятиях привлекательного манекенщика Самвела Туманяна, который победил в релити-шоу "Топ-модель по-украински".

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Кадр из клипа Алину Гросу

По словам певицы, эти кадры едва не стали причиной отмены ее помолвки. Ревнивый бойфренд не понял такую ​​работу звезды и даже угрожал бросить ее. Однако такое заявление вызвало большое обсуждение в сети, а журналисты назвали это неудачным пиаром, ведь избранника Алины Гросу до сих пор никто не видел.

Это самые необычные и трогательные съемки, наполненные нежностью и болью. Я готова к работе в любых условиях, если включаюсь в творческий процесс. Но не готова к давлению со стороны личных отношений, где главное – доверие и любовь,
– рассказала Алина Гросу.

В общем съемка клипа длилась всего лишь 7 часов. Температура же на улице была почти 20 градусов по Цельсию. Поэтому работа на съемочной площадке велась крайне сложно.

Смотрите видео нового клипа Алины Гросу на песню "Ложь":

Кто такая Алина Гросу?
Это 22-летняя певица родом из Черновцов, долгое время живет и работает в Москве. Алина Гросу сотрудничает с продюсерским центром российского певца Григория Лепса.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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