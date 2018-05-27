Алина Гросу позировала перед камерой в сексуальном купальнике: фото

Украинская певица Алина Гросу, которая занимается развитием сольной карьеры в России, ошеломила откровенной фотосессией. Снимки в купальнике появились на instagram странице артистки.

Алина Гросу, которая запомнилась украинцам милой песней о пчелке, уже далеко не такая маленькая девочка. Это 22-летняя певица демонстрирует в социальной сети.

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Кроме обольстительных образов в клипах, Алина Грозу охотно позирует перед камерой в купальнике. Так, недавно артистка поразила новыми сексуальными фотографиями, сделанными в бассейне.

Наслаждаясь последними днями отдыха, вдохновляюсь и пишу для вас очень хороший, зажигательный трек,

– прокомментировала одно из фото Алина Гросу.

Для снимков певица выбрала черный стильный купальник, который подчеркнул аппетитные формы Алины Гросу. Звезда распустила волосы и сексуально позировала у бассейна и в воде.

"Я вас не дразню. Просто мне хорошо", – добавила Алина Гросу.

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 24 Тра 2018 р. о 4:06 PDT

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 21 Тра 2018 р. о 4:15 PDT

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 20 Тра 2018 р. о 7:04 PDT

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 19 Тра 2018 р. о 9:47 PDT