Алина Гросу позировала перед камерой в сексуальном купальнике: фото
Украинская певица Алина Гросу, которая занимается развитием сольной карьеры в России, ошеломила откровенной фотосессией. Снимки в купальнике появились на instagram странице артистки.
Алина Гросу, которая запомнилась украинцам милой песней о пчелке, уже далеко не такая маленькая девочка. Это 22-летняя певица демонстрирует в социальной сети.
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Кроме обольстительных образов в клипах, Алина Грозу охотно позирует перед камерой в купальнике. Так, недавно артистка поразила новыми сексуальными фотографиями, сделанными в бассейне.
Наслаждаясь последними днями отдыха, вдохновляюсь и пишу для вас очень хороший, зажигательный трек,
– прокомментировала одно из фото Алина Гросу.
Для снимков певица выбрала черный стильный купальник, который подчеркнул аппетитные формы Алины Гросу. Звезда распустила волосы и сексуально позировала у бассейна и в воде.
"Я вас не дразню. Просто мне хорошо", – добавила Алина Гросу.