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Алина Гросу позировала перед камерой в сексуальном купальнике: фото

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Алина Гросу снялась в сексуальном купальнике
Алина Гросу снялась в сексуальном купальнике / Фото из свободных источников

Украинская певица Алина Гросу, которая занимается развитием сольной карьеры в России, ошеломила откровенной фотосессией. Снимки в купальнике появились на instagram странице артистки.

Алина Гросу, которая запомнилась украинцам милой песней о пчелке, уже далеко не такая маленькая девочка. Это 22-летняя певица демонстрирует в социальной сети.

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Кроме обольстительных образов в клипах, Алина Грозу охотно позирует перед камерой в купальнике. Так, недавно артистка поразила новыми сексуальными фотографиями, сделанными в бассейне.

Наслаждаясь последними днями отдыха, вдохновляюсь и пишу для вас очень хороший, зажигательный трек,
– прокомментировала одно из фото Алина Гросу.

Для снимков певица выбрала черный стильный купальник, который подчеркнул аппетитные формы Алины Гросу. Звезда распустила волосы и сексуально позировала у бассейна и в воде.

"Я вас не дразню. Просто мне хорошо", – добавила Алина Гросу.

 

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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