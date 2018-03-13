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Алисия Викандер очаровала элегантным образом на премьере "Лары Крофт" фото

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Алисия Викандер на премьере
Алисия Викандер на премьере "Лары Крофт" / www.dailymail.co.uk

Актриса Алисия Викандер затмила всех на красной дорожке во время премьеры "Tomb Raider: Лара Крофт" в Лос-Анджелесе.

29-летняя звезда выбрала для такого события изысканное длинное золотисто-черное платье. Стилисты Алисии дополнили ее образ объемными серьгами и макияжем с акцентом на губах.

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Алисия Викандер на премьере "Лары Крофт"

Викандер, в отличие от премьер Анджелины Джоли (Джоли исполняла главную роль в предыдущих фильмах), делает ставку на элегантные образы.

Украинская премьера "Tomb Raider: Лара Крофт" состоится 15 марта.

Смотрите трейлер "Tomb Raider: Лара Крофт":

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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