Алисия Викандер очаровала элегантным образом на премьере "Лары Крофт" фото
Актриса Алисия Викандер затмила всех на красной дорожке во время премьеры "Tomb Raider: Лара Крофт" в Лос-Анджелесе.
29-летняя звезда выбрала для такого события изысканное длинное золотисто-черное платье. Стилисты Алисии дополнили ее образ объемными серьгами и макияжем с акцентом на губах.
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Алисия Викандер на премьере "Лары Крофт"
Викандер, в отличие от премьер Анджелины Джоли (Джоли исполняла главную роль в предыдущих фильмах), делает ставку на элегантные образы.
Украинская премьера "Tomb Raider: Лара Крофт" состоится 15 марта.
Смотрите трейлер "Tomb Raider: Лара Крофт":
Источник: 24 Канал
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